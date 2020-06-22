Калининградские полицейские за вечер раскрыли 18 преступлений

22 Июнь 2020 2020-06-22T17:55:50+03:00

В операции, которая прошла на территории Гвардейского, Правдинского и Полесского районов приняли участие более 130 полицейских

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В Калининградской области в трех муниципалитетах прошла масштабная оперативно-профилактическая операция «Квадрат». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В операции, которая прошла на территории Гвардейского, Правдинского и Полесского районов приняли участие более 130 полицейских, из которых были сформированы авто- и пешие патрули, а также оперативно-поисковые группы

Вечером и ночью сотрудники полиции осуществляли усиленное патрулирование местности, проверяли лиц, состоящих на различных видах учета, следили за соблюдением работниками торговли правил реализации алкоголя.

«За время проведения ОПМ «Квадрат» полицейские раскрыли 18 преступлений, в том числе кражи, мошенничество, незаконное хранение оружия и боеприпасов, культивирование наркосодержащих растений, умышленное причинение вреда здоровью», - отметили в пресс-службе полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU