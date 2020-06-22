Отдыхающие на пляже в Зеленоградске сделали дельфина из песка
Фотографии фигуры разлетаются по социальным сетям
.Фото: Instagram.com
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В Зеленоградске отдыхающие сделали фигуру дельфина из песка. Фотографию песчаной скульптуры выложили в Инстаграме.
В пабликах уже спорят, на кого больше похожа фигура: на дельфина или на акулу.
Впрочем, у создателей скульптуры есть ответ на этот вопрос.
«Балтийский дельфин», - подписал автор.
В Янтарном на пляж сегодня море выбросило загадочную лодку.
- На вид и на ощупь лодка довольно старая. Выглядит неплохо. Удивительно, что она целая, - прокомментировала мэр курортного городка Алексей Заливатский.
ИСТОЧНИК KP.RU