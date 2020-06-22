Отдыхающие на пляже в Зеленоградске сделали дельфина из песка

22 Июнь 2020 2020-06-22T18:04:31+03:00

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В Зеленоградске отдыхающие сделали фигуру дельфина из песка. Фотографию песчаной скульптуры выложили в Инстаграме.

В пабликах уже спорят, на кого больше похожа фигура: на дельфина или на акулу.

Впрочем, у создателей скульптуры есть ответ на этот вопрос.

«Балтийский дельфин», - подписал автор.

В Янтарном на пляж сегодня море выбросило загадочную лодку.

- На вид и на ощупь лодка довольно старая. Выглядит неплохо. Удивительно, что она целая, - прокомментировала мэр курортного городка Алексей Заливатский.

ИСТОЧНИК KP.RU