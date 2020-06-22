Калининградец искромсал ножом 84-летнюю соседку за отказ дать в долг 200 рублей

22 Июнь 2020 2020-06-22T18:14:37+03:00

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В Калининграде возбуждено уголовное дело по факту убийства пожилой женщины. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Тело 84-летней пенсионерки с множественными колото-резаными ранениями было обнаружено 18 июня в одном из домов по улице Комсомольской. Сотрудникам уголовного розыска и следователям СК удалось установить подозреваемого – ранее неоднократно судимого 36-летнего соседа погибшей.

По версии следствия, пьяный горожанин нанес соседке ножом множество ранений от которых она умерла на месте преступления через непродолжительное время. После этого мужчина заснул в квартире убитой. Тело обнаружило дочь пенсионерки, которая также застала подозреваемого спящим. Мужчина, испугавшись, скрылся с места преступления, но вскоре был задержан.

«В настоящее время подозреваемый допрошен, дал признательные показания. В качестве мотива совершенного убийства мужчина назвал неприязнь, вызванную отказом соседки дать ему в долг 200 рублей для приобретения спиртного», - сообщили в пресс-службе СК.

Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, также ему предъявлено обвинение в убийстве.

ИСТОЧНИК KP.RU