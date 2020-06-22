В понедельник в Калининграде ожидаются грозы и ливни
При грозе местами порывы ветра составят 12-14 м/с
.Фото: Александр Подгорчук
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В понедельник, 22 июня, в Калининградской области ожидаются грозы и ливни. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС со ссылкой на данные Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«В ближайшие три часа сегодня, 22 июня, по Калининградской области ожидаются грозы и ливневые дожди. Смещение с запада на восток. При грозе местами порывы ветра составят 12-14 м/с», - говорится в сообщении МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU