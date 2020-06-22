В администрации Зеленоградска пообещали отремонтировать двор, который затопило после ливня

22 Июнь 2020 2020-06-22T19:55:19+03:00

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Власти Зеленоградска обратили внимание на проблему затопленного двора по улице Володарского, 16. Фотографии огромных луж на свежеуложенной плитке накануне опубликовала «Комсомолка» в Инстаграме. Примечательно, что этот двор в курортном городке отремонтировали совсем недавно.

«На этой неделе подрядчик, выполнявший ремонт, выйдет на место, чтобы решить вопрос несвоевременного отведения дождевой воды», - написали в комментариях к посту представители администрации Зеленоградска.

В мэрии курорта пообещали на следующей неделе рассказать о результатах.

ИСТОЧНИК KP.RU