В администрации Зеленоградска пообещали отремонтировать двор, который затопило после ливня
Исправить недочеты должен подрядчик
.Фото: Зеленоградск Подслушано
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Власти Зеленоградска обратили внимание на проблему затопленного двора по улице Володарского, 16. Фотографии огромных луж на свежеуложенной плитке накануне опубликовала «Комсомолка» в Инстаграме. Примечательно, что этот двор в курортном городке отремонтировали совсем недавно.
«На этой неделе подрядчик, выполнявший ремонт, выйдет на место, чтобы решить вопрос несвоевременного отведения дождевой воды», - написали в комментариях к посту представители администрации Зеленоградска.
В мэрии курорта пообещали на следующей неделе рассказать о результатах.
ИСТОЧНИК KP.RU