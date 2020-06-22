2020-06-22T20:50:54+03:00
Туризм

Число авиарейсов из Екатеринбурга в Калининград с 15 июля вырастет в два раза

Улететь в столицу Урала можно будет четыре раза в неделю
Кирилл Алексеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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Компания "Уральские авиалинии" с 15 июля в два раза увеличивает частоту рейсов из столицы Урала в Калининграда: с двух до четырех раз в неделю.

Как сообщает агентство "Уралинформбюро", по понедельникам и пятницам самолеты из Екатеринбурга будут вылетать в 11.00, а по средам и воскресеньям - в 9.00. Обратные рейсы из Калининграда запланированы на 12.25 и 10.30 соответственно.

Стоимость перелета составит от 9500 рублей в одну сторону, при этом некоторые категории пассажиров имеют право на субсидированные тарифы. Они практически в два раза дешевле: 5000 рублей в одну сторону, детям - 3750 рублей в одну сторону.

Новая программа полетов будет действовать до 23 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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