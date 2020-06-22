2020-06-22T21:15:20+03:00
Туризм

На конец июля в Калининградской области забронированы почти все гостиницы

Вице-премьер Александр Рольбинов поделился ожиданиями от туристического сезона
Кирилл Алексеев
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

Этот туристический сезон уже называют "странным". В условиях всеобщих ограничений и закрытых границ мощный импульс получил внутренний туризм. И Калининградская область наряду с Краснодарским краем и Крымом уже признана одним из самых популярных туристических направлений. С конца июня авиакомпания "Россия" возобновляет полеты в Калининград из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. С середины июля в два раза увеличивается число рейсов по маршруту Екатеринбург - Калининград, которые обслуживает компания "Уральские авиалинии".

Туристов из "большой" России будет много. Это подтвердил в интервью "Вести-Калининград" и вице-премьер регионального правительства Александр Рольбинов. По его словам, на конец июля почти все гостиницы в регионе уже забронированы.

- Если в прошлом году Калининград прямыми рейсами был связан с 13 регионами, то на сегодняшний день в этот летний туристический сезон у нас будет более 20 городов, регионов Российской Федерации. На конец июля порядка 90% гостиниц уже забронировано, - сказал чиновник.

Кстати, накануне сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, куда бы они отправились этим летом. В опросе не учитывались курорты Крыма и Краснодарского края. И по данным исследования, большинство россиян (более 35%) хотели бы отдохнуть этим летом в Калининградской области. Им интересно посмотреть достопримечательности Калининграда, отдохнуть на Балтийском побережье и Куршской косе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Авиакомпания "Россия" открывает "туристические рейсы" в Калининград

Крупный туристический оператор "Библио-Глобус" в конце июня начинает чартерную программу на калининградском направлении.

Как сообщило агентство ТАСС, в аэропорт "Храброво" полетят чартерные рейсы из Москвы ("Шереметьево", Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Обслуживать рейсы будет авиакомпания "Россия" на самолетах Boeing 737-800 и на одних из самых вместительных в парке отечественных авиакомпаний лайнерах Boeing 747 (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пир во время коронавируса: в Роспотребнадзор пожаловались на вечеринки в ресторанах Калининграда
На конец июля в Калининградской области забронированы почти все гостиницы
Число авиарейсов из Екатеринбурга в Калининград с 15 июля вырастет в два раза
В администрации Зеленоградска пообещали отремонтировать двор, который затопило после ливня
В понедельник в Калининграде ожидаются грозы и ливни
Калининградец искромсал ножом 84-летнюю соседку за отказ дать в долг 200 рублей
Отдыхающие на пляже в Зеленоградске сделали дельфина из песка
Калининградские полицейские за вечер раскрыли 18 преступлений
Калининградский зоопарк ищет корягу в террариум для питона Жужи
24 июня пригородные поезда в области будут курсировать по измененному расписанию
В Приморске перезахоронили останки более 100 советских воинов
В Янтарном к берегу прибило лодку-призрак
Стали известны причины приостановки работ по мощению улиц в Железнодорожном
Калининградца задержали за 25 мошенничеств на сайтах объявлений
В Калининграде до конца года достроят два проблемных дома
Ленинский проспект и остров Канта в Калининграде соединят лифтом
Скоро в Калининграде появится грандиозное место для селфи
Больше камер и патрули: как обновленный остров Канта защитят от вандалов
На Центральном рынке Калининграда стали два раза в месяц проводить генеральные уборки
В Калининградской области появился первый 3D пешеходный переход
На калининградца завели дело за сбитого на «зебре» пенсионера
Движение на Моспроспекте затруднено из-за упавших на дорогу бетонных блоков
Мошенник взломал аккаунт в соцсети и выманил у калининградки 28 тысяч рублей