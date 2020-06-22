На конец июля в Калининградской области забронированы почти все гостиницы

22 Июнь 2020 2020-06-22T21:15:20+03:00

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Этот туристический сезон уже называют "странным". В условиях всеобщих ограничений и закрытых границ мощный импульс получил внутренний туризм. И Калининградская область наряду с Краснодарским краем и Крымом уже признана одним из самых популярных туристических направлений. С конца июня авиакомпания "Россия" возобновляет полеты в Калининград из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. С середины июля в два раза увеличивается число рейсов по маршруту Екатеринбург - Калининград, которые обслуживает компания "Уральские авиалинии".

Туристов из "большой" России будет много. Это подтвердил в интервью "Вести-Калининград" и вице-премьер регионального правительства Александр Рольбинов. По его словам, на конец июля почти все гостиницы в регионе уже забронированы.

- Если в прошлом году Калининград прямыми рейсами был связан с 13 регионами, то на сегодняшний день в этот летний туристический сезон у нас будет более 20 городов, регионов Российской Федерации. На конец июля порядка 90% гостиниц уже забронировано, - сказал чиновник.

Кстати, накануне сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, куда бы они отправились этим летом. В опросе не учитывались курорты Крыма и Краснодарского края. И по данным исследования, большинство россиян (более 35%) хотели бы отдохнуть этим летом в Калининградской области. Им интересно посмотреть достопримечательности Калининграда, отдохнуть на Балтийском побережье и Куршской косе.

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Крупный туристический оператор "Библио-Глобус" в конце июня начинает чартерную программу на калининградском направлении.

Как сообщило агентство ТАСС, в аэропорт "Храброво" полетят чартерные рейсы из Москвы ("Шереметьево", Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Обслуживать рейсы будет авиакомпания "Россия" на самолетах Boeing 737-800 и на одних из самых вместительных в парке отечественных авиакомпаний лайнерах Boeing 747 (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU