Пир во время коронавируса: в Роспотребнадзор пожаловались на вечеринки в ресторанах Калининграда
В Управление Роспотребнадзора по Калининградской области поступила информация о проведении на предприятиях общественного питания развлекательных и торжественных мероприятий с большим участием людей. Шумные вечеринки, как можно понять из пресс-релиза Роспотребнадзора, прошли 20-21 июня.
- С 20 июня 2020 года на территории Калининградской области возобновлена деятельность сезонных летних кафе. Однако вместе с тем в регионе продолжает действовать запрет на проведение деловых, спортивных, культурных, развлекательных, публичных и иных массовых мероприятий, - отметили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре добавили, что предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий направлено 33-м предприятиям общественного питания Калининградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU