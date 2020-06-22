Пир во время коронавируса: в Роспотребнадзор пожаловались на вечеринки в ресторанах Калининграда

22 Июнь 2020 2020-06-22T21:26:29+03:00

При этом запрет на массовые мероприятия в области пока никто не отменял

Изменить размер текста: A A

В Управление Роспотребнадзора по Калининградской области поступила информация о проведении на предприятиях общественного питания развлекательных и торжественных мероприятий с большим участием людей. Шумные вечеринки, как можно понять из пресс-релиза Роспотребнадзора, прошли 20-21 июня.

- С 20 июня 2020 года на территории Калининградской области возобновлена деятельность сезонных летних кафе. Однако вместе с тем в регионе продолжает действовать запрет на проведение деловых, спортивных, культурных, развлекательных, публичных и иных массовых мероприятий, - отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что предписание о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий направлено 33-м предприятиям общественного питания Калининградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU