2020-06-23T01:06:32+03:00
Общество

В Калининграде даму без маски пассажиры вытолкали из автобуса

Скандальный эпизод произошел в автобусе № 36 [видео]
Кирилл Алексеев
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..Фото: ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]
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Неприятный инцидент произошел накануне в калининградском автобусе № 36.

В небольшом ролике, выложенном в сообществе "Янтарный ДЛБ" в социальной сети "ВКонтакте", видно, как парень в черной маске и солнцезащитных очках буквально выталкивает из автобуса женщину в красной шляпе. Причина заключается в том, что пострадавшая села в автобус без маски и, вероятно, отказалась ее надевать. Также можно предположить, что парень действовал с подачи кондуктора.

- И что ты готов на женщину руку поднять? - с вызовом спрашивает женщина.

- Готов, мне все равно, - отвечает парень.

После этого парень пытается схватить даму в шляпе, женщина отбивается, бьет мужчину по рукам, однако силы неравны: вскоре дама оказывается на улице.

- Закрывай двери! Закрывай! - кричит кондуктор водителю.

Под роликом разгорелось бурное обсуждение. Большинство калининградцев не поддерживает действия парня в маске, называя его "упырем в очках" и другими нехорошими словами. Другие пользователи сети, напротив не в восторге от поведения дамы в шляпе - мол, из-за принципиальности одного человека, который не хочет надевать маску, автобус не трогается с места. К тому же санитарные требования, введенные из-за пандемии коронавируса никто не отменял.

Напомним, ношение масок в публичных помещениях и общественном транспорте по-прежнему обязательно.

В Калининграде женщину без маски вытолкали из автобуса.ЯНТАРНЫЙ ДЛБ [Калининград]

ИСТОЧНИК KP.RU

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