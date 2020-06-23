Улицу Профессора Баранова в Калининграде перекрыли до вечера среды

23 Июнь 2020 2020-06-23T01:14:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник в Калининграде было перекрыто автомобильное движение по участку улицы Профессора Баранова - от площади Победы до ул. Подполковника Иванникова. Как сообщили в городской администрации, ограничения на проезд будет действовать до 16 часов среды, 24 июня.

Перекрытие улицы связано с предстоящим 24 июня парадом Победы. На улице Профессора Баранова будет располагаться телевизионная техника.

ИСТОЧНИК KP.RU