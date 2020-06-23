Улицу Профессора Баранова в Калининграде перекрыли до вечера среды
На улице будет развернуто телевизионное оборудование
Изменить размер текста:
В понедельник в Калининграде было перекрыто автомобильное движение по участку улицы Профессора Баранова - от площади Победы до ул. Подполковника Иванникова. Как сообщили в городской администрации, ограничения на проезд будет действовать до 16 часов среды, 24 июня.
Перекрытие улицы связано с предстоящим 24 июня парадом Победы. На улице Профессора Баранова будет располагаться телевизионная техника.
ИСТОЧНИК KP.RU