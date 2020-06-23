2020-06-23T01:29:44+03:00
Общество

Обнаруженный археологами первый фундамент Кафедрального собора Кёнигсберга туристам не покажут

Его законсервировали до лучших времен
Светлана БАРОН
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..Фото: Александр Подгорчук
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Ближайшие археологические раскопки в Калининграде проведут в районе строительства моста, который свяжет бывшие районы Кнайпхоф и Ластадие. Об этом в эфире радио «Комсомолськая правда» рассказал советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне.

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Он также уточнил, что на острове Канта в этом году проводились не полноценные раскопки, а всего лишь археологическая разведка – большего проекты благоустройства территории не предполагают. Получив лицензию на работы, сотрудники «Балтспецархеологии» весной обнаружили первый фундамент Кафедрального собора.

Однако горожанам и туристам его не покажут.

- В нескольких местах мы вынуждены были точечно создать колодцы из-за проблем с ливневой канализацией (помните, территорию подтапливало?). Выполнено четыре шурфа – два на северной, где была Альбертина, и два – с южной стороны. С южной как раз и обнаружили мощный контрафорс, которому предположительно 700 лет. Это остатки когда-то начатого строительства собора. Потом планы поменялись и было начато строительство собора в том виде, который мы знаем. Сейчас этот шурф засыпан, законсервирован. Но в дальнейшем его можно будет вскрыть и показывать туристам, - рассказал Генне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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