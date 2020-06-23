На Балтийской косе нашли и взорвали две авиабомбы

23 Июнь 2020 2020-06-23T10:02:41+03:00

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В понедельник возле руин немецкого форта на Балтийской косе были обнаружены две авиабомбы ФАБ-100.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области, на место оперативно выехали специалисты пиротехнического подразделения Невского спасательного отряда.

- По результатам внешнего осмотра взрывоопасных предметов и оценки их состояния было принято решение о целесообразности их уничтожения на месте обнаружения, - отметили в МЧС.

Как сообщается, опасные предметы были вывезены на пустынную часть морского побережья и взорваны с соблюдением всех мер безопасности.

ФАБ-100 - основная авиационная бомба СССР по время Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU