На Балтийской косе нашли и взорвали две авиабомбы
В понедельник возле руин немецкого форта на Балтийской косе были обнаружены две авиабомбы ФАБ-100.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области, на место оперативно выехали специалисты пиротехнического подразделения Невского спасательного отряда.
- По результатам внешнего осмотра взрывоопасных предметов и оценки их состояния было принято решение о целесообразности их уничтожения на месте обнаружения, - отметили в МЧС.
Как сообщается, опасные предметы были вывезены на пустынную часть морского побережья и взорваны с соблюдением всех мер безопасности.
ФАБ-100 - основная авиационная бомба СССР по время Великой Отечественной войны.
ИСТОЧНИК KP.RU