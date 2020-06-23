2020-06-23T10:09:37+03:00
Общество

Куршская коса с 23 июня полностью открывается для туристов

Правда, некоторые объекты все еще закрыты
Кирилл Алексеев
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..Фото: Игорь Зарембо
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Со вторника, 23 июня, национальный парк "Куршская коса" полностью открывается длоя туристов. Сообщение об этом распространила накануне пресс-служба парка.

- С 23 июня 2020 года после почти трехмесячного перерыва национальный парк вновь доступен для массового посещения. В тот же день возобновит работу визит-центр "Музейный комплекс" - в ежедневном режиме, без выходных, - отметили в парке.

Впрочем, некоторые ограничения остаются. В частности, сохраняется масочный режим - в помещениях ношение медицинских масок обязательно. Также руководство парка призывает туристов соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, организаторы групповых поездок обязаны согласовать с администрацией нацпарка маршруты, количество участников и продолжительность поездки.

Отмечается также, что стационар кольцевания птиц "Фрингилла" пока остается закрытым для посещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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