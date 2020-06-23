В Калининграде на водителя завели дело за сбитую пенсионерку на «зебре»

23 Июнь 2020 2020-06-23T10:21:12+03:00

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В Калининграде на водителя завели уголовное дело за сбитую женщину на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло 30 января на Аллее Смелых. 29-летний водитель «Рено» в районе дома №39 сбил 66-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП женщины получила тяжелые травмы.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

ИСТОЧНИК KP.RU