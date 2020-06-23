В Калининграде выявили 27 новых случаев коронавируса
Всего в регионе выявлено 2348 случаев заболевания.
.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За сутки в Калининградской области выявлено новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Всего в регионе выявлено 2348 случаев заболевания.
За последние сутки в России выявлено 7 425 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 32,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 153 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 12 013 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU