В Калининграде выявили 27 новых случаев коронавируса

23 Июнь 2020 2020-06-23T10:37:56+03:00

Всего в регионе выявлено 2348 случаев заболевания.

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За сутки в Калининградской области выявлено новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе выявлено 2348 случаев заболевания.

За последние сутки в России выявлено 7 425 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 32,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 153 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 12 013 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU