За 5 месяцев в Калининградской области построили 307 тыс «квадратов» жилья

23 Июнь 2020 2020-06-23T10:41:03+03:00

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В январе-мае в Калининградской области было построено 1144 жилых дома или 3745 квартир общей площадью 307,3 тыс квадратных метров. Об этом сообщает Калининградстат.

Более половины введенного жилья в регионе построили индивидуальные застройщики – 167,5 тысяч «квадратов» или 1102 дома.

По данным Калининградстата, 42 построенных дома в области – многоквартирные.

ИСТОЧНИК KP.RU