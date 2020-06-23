За 5 месяцев в Калининградской области построили 307 тыс «квадратов» жилья
42 построенных дома в области – многоквартирные.
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В январе-мае в Калининградской области было построено 1144 жилых дома или 3745 квартир общей площадью 307,3 тыс квадратных метров. Об этом сообщает Калининградстат.
Более половины введенного жилья в регионе построили индивидуальные застройщики – 167,5 тысяч «квадратов» или 1102 дома.
По данным Калининградстата, 42 построенных дома в области – многоквартирные.
ИСТОЧНИК KP.RU