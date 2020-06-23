За сутки в Калининграде выздоровели 82 пациента, у которых был коронавирус
Это более чем в два раза превысило количество новых случаев
.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Калининградской области за сутки число выздоровевших от коронавируса более чем в два раза превысило количество новых случаев. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.
Всего за сутки из стационаров выписали 82 человек. Всего в регионе по состоянию на вторник, 23 июня, выписано 1300 человек. При этом, за сутки было выявлено 27 новых случаев.
Сейчас в области остаются под медицинским наблюдением 5 043 человека, в том числе 89 в условиях обсерватора.
ИСТОЧНИК KP.RU