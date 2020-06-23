В Калининграде почти 90% магазинов возобновили работу после карантина

23 Июнь 2020 2020-06-23T10:54:04+03:00

Об этом говорится в исследовании компании "Эвотор"

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Калининградская область вошла в число регионов с самой большой долей торговых точек малого и среднего бизнеса, которые возобновили работу после снятия ограничений. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на данные исследования компании «Эвотор».

По итогам прошлой недели, в Калининградской области возобновили работу 87,1% торговых точек. Самая высокая доля работающих торговых точек по итогам прошлой недели была в Крыму (90,7%) и Ленинградской области (88,4%).

Для анализа использовались данные 650 тыс. онлайн-касс компании в торговых точках малого и среднего бизнеса по всей России.

«Оборот торговых точек малого и среднего бизнеса за неделю с 15 по 21 июня вырос на 8,9 п. п. по сравнению с предыдущей неделей и составил 88,2% от показателей начала марта. Количество работающих торговых точек выросло на 4,5 п. п. до 76,1%», - говорится в исследовании.

ИСТОЧНИК KP.RU