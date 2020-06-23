2020-06-23T10:54:04+03:00
Экономика

В Калининграде почти 90% магазинов возобновили работу после карантина

Об этом говорится в исследовании компании "Эвотор"
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

Калининградская область вошла в число регионов с самой большой долей торговых точек малого и среднего бизнеса, которые возобновили работу после снятия ограничений. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на данные исследования компании «Эвотор».

По итогам прошлой недели, в Калининградской области возобновили работу 87,1% торговых точек. Самая высокая доля работающих торговых точек по итогам прошлой недели была в Крыму (90,7%) и Ленинградской области (88,4%).

Для анализа использовались данные 650 тыс. онлайн-касс компании в торговых точках малого и среднего бизнеса по всей России.

«Оборот торговых точек малого и среднего бизнеса за неделю с 15 по 21 июня вырос на 8,9 п. п. по сравнению с предыдущей неделей и составил 88,2% от показателей начала марта. Количество работающих торговых точек выросло на 4,5 п. п. до 76,1%», - говорится в исследовании.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининградской области в ДТП пострадали два человека
В Калининграде завели дело на водителя, спровоцировавшего смертельное ДТП на ул. Черняховского
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах во вторник нет света и воды
Парад Победы в Калининграде: кого пустят на трибуну
Калининградка зарезала напавшего на нее бывшего мужа
На ул. Осенней в Калининграде сбили 4-летнего мальчика
Железнодорожное сообщение между Калининградом и "большой" Россией возобновится в начале июля
Калининградец украл из магазина платежный терминал
В Калининграде почти 90% магазинов возобновили работу после карантина
За сутки в Калининграде выздоровели 82 пациента, у которых был коронавирус
За 5 месяцев в Калининградской области построили 307 тыс «квадратов» жилья
В Калининграде выявили 27 новых случаев коронавируса
В Калининграде на водителя завели дело за сбитую пенсионерку на «зебре»
Куршская коса с 23 июня полностью открывается для туристов
На Балтийской косе нашли и взорвали две авиабомбы
Обнаруженный археологами первый фундамент Кафедрального собора Кёнигсберга туристам не покажут
Улицу Профессора Баранова в Калининграде перекрыли до вечера среды
В Калининграде даму без маски пассажиры вытолкали из автобуса
Пир во время коронавируса: в Роспотребнадзор пожаловались на вечеринки в ресторанах Калининграда
На конец июля в Калининградской области забронированы почти все гостиницы
Число авиарейсов из Екатеринбурга в Калининград с 15 июля вырастет в два раза