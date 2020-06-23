2020-06-23T11:05:57+03:00
Общество

Калининградец украл из магазина платежный терминал

Злоумышленник не смог его открыть и бросил терминал на улице
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде полицейские раскрыли кражу платежного терминала из магазина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ночью злоумышленник отжал входную дверь в продуктовый магазин и вынес оттуда терминал.

«Из-за большого веса калининградец смог дотащить краденое имущество лишь до соседнего дома, где попытался его вскрыть. Однако после нескольких попыток, злоумышленнику так и не удалось открыть платежное устройство, после чего он бросил его на улице», - рассказали в пресс-службе полиции.

Вскоре личность подозреваемого была установлена и полицейские задержали 18-летнего мужчину. На него завели уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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