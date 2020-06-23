Железнодорожное сообщение между Калининградом и "большой" Россией возобновится в начале июля

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:25:58+03:00

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Железнодорожное сообщение между Калининградом и "материковой" Россией возобновится в начале июля. Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

- У нас было много обращений в Москву (по этому поводу), и работа нашего губернатора и правительства принесли свои плоды. Минтранс России согласовал возобновление железнодорожного сообщения между Калининградом и основной территорией России. В первых числах июля РЖД должны приступить к выполнению рейсов до Москвы и до Санкт-Петербурга.

Напомним, железнодорожное сообщение между Калининградской областью и основной территорией России было прервано из-за пандемии коронавируса и связанных с этим ограничениями в начале апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU