На ул. Осенней в Калининграде сбили 4-летнего мальчика
Ребенок получил телесные повреждения
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В понедельник, 22 июня, в Калининграде в ДТП пострадал 4-летний ребенок. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на улице Осенней. 28-летний водитель «Форда» при движении во дворе сбил 4-летнего мальчика, который выбежал из-за припаркованного автомобиля на проезжую часть.
В результате наезда ребенок получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU