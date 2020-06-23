Калининградка зарезала напавшего на нее бывшего мужа

23 Июнь 2020 2020-06-23T11:38:02+03:00

Инцидент произошел в декабре прошлого года в квартире на улице Великолукской

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Жительницу Калининграда будет судить за убийство бывшего мужа, который напал и избил ее. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.

Инцидент произошел в декабре прошлого года в квартире на улице Великолукской. Горожанка нанесла бывшему мужу один удар ножом. Мужчину отвезли в больницу, где ему оказали медпомощь.

Вернувшись, он попытался выгнать женщину из квартиры, и женщина, опасаясь за жизнь своих детей, и ударила его ножом в грудь. От полученного ранения мужчина скончался на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU