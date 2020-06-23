2020-06-23T12:00:47+03:00
Общество

Парад Победы в Калининграде: кого пустят на трибуну

Площадь будет оцеплена, пройти получится только по приглашениям
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

В этом году парад Победы в Калининграде из-за угрозы распространения коронавируса, пройдет практически без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Площадь будет оцеплена, проход – только по специальным пропускам. При этом на площади установили трибуны под навесом. Проход на них будет строго ограничен.

- Вместо обычных 800 зрителей на трибуне разместят 150 человек с соблюдением социальной дистанции. В первую очередь это ветераны Вооружённых Сил младше 65 лет: участники боевых действий в Афганистане, Чечне, - говорит руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков. - К сожалению, в целях безопасности самих ветеранов Великой Отечественной войны на площади не будет – они увидят парад в телевизионном эфире. Кроме того, не пустят на площадь и детей до 18 лет, так как они тоже находятся в группе риска.

Количество мест на зрительских зонах площади Победы в этом году тоже значительно сокращено. Всего на площади смогут разместиться не более 300 зрителей, вход на закрытую территорию – только по пропускам, в средствах индивидуальной защиты и после обязательной термометрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининградской области в ДТП пострадали два человека
В Калининграде завели дело на водителя, спровоцировавшего смертельное ДТП на ул. Черняховского
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах во вторник нет света и воды
Парад Победы в Калининграде: кого пустят на трибуну
Калининградка зарезала напавшего на нее бывшего мужа
На ул. Осенней в Калининграде сбили 4-летнего мальчика
Железнодорожное сообщение между Калининградом и "большой" Россией возобновится в начале июля
Калининградец украл из магазина платежный терминал
В Калининграде почти 90% магазинов возобновили работу после карантина
За сутки в Калининграде выздоровели 82 пациента, у которых был коронавирус
За 5 месяцев в Калининградской области построили 307 тыс «квадратов» жилья
В Калининграде выявили 27 новых случаев коронавируса
В Калининграде на водителя завели дело за сбитую пенсионерку на «зебре»
Куршская коса с 23 июня полностью открывается для туристов
На Балтийской косе нашли и взорвали две авиабомбы
Обнаруженный археологами первый фундамент Кафедрального собора Кёнигсберга туристам не покажут
Улицу Профессора Баранова в Калининграде перекрыли до вечера среды
В Калининграде даму без маски пассажиры вытолкали из автобуса
Пир во время коронавируса: в Роспотребнадзор пожаловались на вечеринки в ресторанах Калининграда
На конец июля в Калининградской области забронированы почти все гостиницы
Число авиарейсов из Екатеринбурга в Калининград с 15 июля вырастет в два раза