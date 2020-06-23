Парад Победы в Калининграде: кого пустят на трибуну

23 Июнь 2020 2020-06-23T12:00:47+03:00

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В этом году парад Победы в Калининграде из-за угрозы распространения коронавируса, пройдет практически без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Площадь будет оцеплена, проход – только по специальным пропускам. При этом на площади установили трибуны под навесом. Проход на них будет строго ограничен.

- Вместо обычных 800 зрителей на трибуне разместят 150 человек с соблюдением социальной дистанции. В первую очередь это ветераны Вооружённых Сил младше 65 лет: участники боевых действий в Афганистане, Чечне, - говорит руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков. - К сожалению, в целях безопасности самих ветеранов Великой Отечественной войны на площади не будет – они увидят парад в телевизионном эфире. Кроме того, не пустят на площадь и детей до 18 лет, так как они тоже находятся в группе риска.

Количество мест на зрительских зонах площади Победы в этом году тоже значительно сокращено. Всего на площади смогут разместиться не более 300 зрителей, вход на закрытую территорию – только по пропускам, в средствах индивидуальной защиты и после обязательной термометрии.

ИСТОЧНИК KP.RU