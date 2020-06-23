2020-06-23T12:14:47+03:00
Общество

В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах во вторник нет света и воды

Электричества не будет на 12-ти улицах
Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Калининграде во вторник, 23 июня, в течение дня не будет электричества на 12-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. П. Морозова 69-113, 90 (роддом № 3), 90 (котельная), 92, 102-108, 103 (котельная), ул. Печатная 1-9, 2-4, ул. Л. Иванихиной 3, 5, ул. Самаркандская 2-4, 6-12, 14-20, ул. Кирова 25, 27 (и котельные), 27б, ул. Римского-Корсакова 9, 11, 15, 16-16а, 17, ул. Чайковского 29, 31, 38-40, ул. Брамса 35, 37, ул. Г. Димитрова 5-19, ул. Репина 8-18, ул. Римского-Корсакова 16а, Советский пр-т 21, 21а.

От холодной воды с 10.00 до 14.00 отключены дома по ул. Зелёная 21в (ЦТП).

С 12.00 до 15.00 холодное водоснабжение отключено на ул. Арсенальная 42, 42а, ул. Верхние поля 1-11, 2, 12 (частный д/с), 12а, ул. Нижние поля 1-5б, 8, 9а-в, 11, 12, 13.

От горячего водоснабжения до 14 часов отключены дома по ул. Бахчисарайская 20-22, ул. Гайдара 103, 105, ул. Горького 199-203, ул. Зелёная 19-23, 72-76.

ИСТОЧНИК KP.RU

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