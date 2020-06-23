В Калининграде завели дело на водителя, спровоцировавшего смертельное ДТП на ул. Черняховского
Трагедия произошла в субботу, 20 июня
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде завели уголовное дело на водителя, спровоцировавшего смертельное ДТП на ул. Черняховского. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Напомним, трагедия произошла в субботу, 20 июня. 71-летний пенсионер на «Рено» при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу.
В результате столкновения 41-летний мотоциклист получил травмы, 39-летняя пассажирка мотоцикла скончалась на месте происшествия.
Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
ИСТОЧНИК KP.RU