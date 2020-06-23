В Калининградской области в ДТП пострадали два человека
Двое водителей получили телесные повреждения
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Два человека пострадали в области в понедельник, 22 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
На Южном обходе 21-летний водитель БМВ при проезде регулируемого перекрестка при повороте налево не уступил дорогу «Мазде». В результате столкновения 42-летний водитель «Мазды» получил телесные повреждения.
В 23 часа 45 минут на 38 километре автодороги «Калининград-Балтийск» водитель «Хендая» на прямом участке дороги не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.
В результате наезда водитель получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU