2020-06-23T12:30:51+03:00
Происшествия

В Калининградской области в ДТП пострадали два человека

Двое водителей получили телесные повреждения
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Два человека пострадали в области в понедельник, 22 июня. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На Южном обходе 21-летний водитель БМВ при проезде регулируемого перекрестка при повороте налево не уступил дорогу «Мазде». В результате столкновения 42-летний водитель «Мазды» получил телесные повреждения.

В 23 часа 45 минут на 38 километре автодороги «Калининград-Балтийск» водитель «Хендая» на прямом участке дороги не справился с управлением и врезался в придорожное дерево.

В результате наезда водитель получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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