2020-06-23T12:40:03+03:00
Лето в городе

Небо затянет облаками: Синоптики рассказали, помешает ли погода авиапараду в Калининграде

Картина за окном резко поменяется
Михаил ЯНОВСКИЙ
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..Фото: Александр Подгорчук
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Сегодняшний день стал самым холодным в Калининграде за последние две недели. Однако уже завтра, 24 июня, если верить прогнозам, картина резко поменяется.

Температура воздуха начнет интенсивно расти и после полудня достигнет +27 градусов. К 10 часам утра, когда в нашем городе начнутся торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, за окном будет уже +24.

Главная интрига заключается в том, будут ли осадки и не помешают ли они проведению авиапарада. По оценкам Гидрометцентра России, вероятность дождя пока оценивается как очень высокая - 86%, но, судя по всему, он будет слабым и непродолжительным. Популярный портал rp5.ru вообще прогнозирует день без осадков. Сервис «Яндекс. Погода» тоже дождей не обещает, однако указывает на то, что с утра небо будет затянуто тучи и погода окажется пасмурной.

Напомним, парад в Калининграде 24 июня начнется в 10.00 по местному времени. Все подробности читайте в нашем материале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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