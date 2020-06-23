В Калининграде телефонный мошенник похитил у пенсионеров более 200 тысяч рублей

23 Июнь 2020 2020-06-23T13:35:17+03:00

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В Калининграде вступил в силу приговор телефонному мошеннику, который похитил у доверчивых пенсионеров более 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

В течение двух месяцев злоумышленник звонил пенсионерам, представлялся знакомым или близким родственником и просил занять ему денег. Деньги он просил передать водителям такси, которые также не знали о его намерениях. Всего жертвами мошенника стали семь человек, которые передали ему 242 тыс рублей.

Суд приговорил его к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Мошенник обжаловал приговор, однако суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела и доводы жалобы, оставил приговор суда первой инстанции в части назначенного наказания без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU