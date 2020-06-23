2020-06-23T13:35:17+03:00
Общество

В Калининграде телефонный мошенник похитил у пенсионеров более 200 тысяч рублей

Всего жертвами мошенника стали семь человек
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

В Калининграде вступил в силу приговор телефонному мошеннику, который похитил у доверчивых пенсионеров более 200 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

В течение двух месяцев злоумышленник звонил пенсионерам, представлялся знакомым или близким родственником и просил занять ему денег. Деньги он просил передать водителям такси, которые также не знали о его намерениях. Всего жертвами мошенника стали семь человек, которые передали ему 242 тыс рублей.

Суд приговорил его к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Мошенник обжаловал приговор, однако суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела и доводы жалобы, оставил приговор суда первой инстанции в части назначенного наказания без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининграде с 29 июня открываются спортивные секции
Сотни посетителей, бесплатный вход: в Музее изобразительных искусств рассказали о первом дне работы
Власти установили время открытия магазинов и летних кафе в центре Калининграда во время Парада Победы
В Калининграде экс-замначальника Центра ГИМС будут судить за мошенничество
Парк Беккера в Янтарном благоустроят за 27 млн рублей
За сутки четверо калининградцев стали жертвами мошенников
Стало известно, почему музей «Фридландские ворота» в Калининграде не открылся для посетителей
В Балтийске спасатели вытащили из воды троих отдыхающих, которых уносило на матрасе
В Калининграде телефонный мошенник похитил у пенсионеров более 200 тысяч рублей
Небо затянет облаками: Синоптики рассказали, помешает ли погода авиапараду в Калининграде
В Калининградской области в ДТП пострадали два человека