В Балтийске спасатели вытащили из воды троих отдыхающих, которых уносило на матрасе

23 Июнь 2020 2020-06-23T14:01:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Балтийске спасатели вытащили из воды троих отдыхающих, которых уносило течением на надувном матрасе. Об этом сообщается на странице городской администрации в «Вконтакте».

Инцидент произошел в минувшую пятницу за границами городского пляжа.

«Спасатели отреагировали оперативно и подоспели вовремя, помощь медиков не понадобилась. Напомним, что на территории муниципалитета купание разрешено только на территории городского пляжа, который в этом году составляет почти три километра. Безопасный отдых балтийцев и туристов обеспечивают спасатели на трех постах», - сообщили в администрации муниципалитета.

ИСТОЧНИК KP.RU