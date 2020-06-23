2020-06-23T14:01:45+03:00
Общество

В Балтийске спасатели вытащили из воды троих отдыхающих, которых уносило на матрасе

Инцидент произошел в минувшую пятницу за границами городского пляжа.
Виктор Сергеев
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..Фото: Администрация Балтийского муниципального района
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В Балтийске спасатели вытащили из воды троих отдыхающих, которых уносило течением на надувном матрасе. Об этом сообщается на странице городской администрации в «Вконтакте».

Инцидент произошел в минувшую пятницу за границами городского пляжа.

«Спасатели отреагировали оперативно и подоспели вовремя, помощь медиков не понадобилась. Напомним, что на территории муниципалитета купание разрешено только на территории городского пляжа, который в этом году составляет почти три километра. Безопасный отдых балтийцев и туристов обеспечивают спасатели на трех постах», - сообщили в администрации муниципалитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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