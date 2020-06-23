Стало известно, почему музей «Фридландские ворота» в Калининграде не открылся для посетителей

23 Июнь 2020 2020-06-23T14:03:21+03:00

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В Калининграде после вынужденного перерыва заработали музеи. Не открылись лишь Фридландские ворота, в которых расположен музей истории города.

- Нашим смотрителям 65 лет, они на больничном. Временно заменим их, возьмем двух сотрудников. Этого пока хватит. Вторая причина – монтируем окно на кассу. Наконец, у нас леса во внутреннем дворике – делаем удобный проход для посетителей, - пояснил директор музея «Фридландские ворота Андрей Ярцев. – Музей заработает уже в субботу 27 июня.

С субботы будут активны все экспозиции, которые работали в воротах до пандемии коронавируса. Плюс восстановили работу старого немецкого бомбоубежища с аудиовизуальной экспозицией – оно находится справа от музея.

Сейчас в музее суетятся рабочие, идет реставрация внутреннего дворика. А точнее – заднего фасада ворот. Лицевым фасадом займутся уже в августе. Все эти работы проводят впервые. После войны Фридландскими воротами никто никогда основательно не занимался.

- Получается симпатично! Если Королевские ворота однотонные, то у нас они пестрые. Кирпичи у нас от розового до темно-красного цвета. Используем дорогой так называемый лицевой кирпич – он специальным образом прокален и защищен от осадков. К 1 октября реставрация ворот завершится, - говорит Андрей Ярцев.

Что до фигур рыцарей, которые украшают фасады исторического здания, то их трогать не будут. Эти скульптуры отреставрировали в 2008 году и сейчас они находятся в идеальном состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU