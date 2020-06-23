2020-06-23T14:07:08+03:00
Общество

За сутки четверо калининградцев стали жертвами мошенников

По данным фактам возбуждены уголовные дела.
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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За сутки четверо жителей Калининградской области пострадали от мошенников. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

15 тысяч рублей потеряла 33-летняя калининградка, которой позвонили и сказали, что ее брат попал в ДТП. Горожанка перевела деньги, чтобы уберечь родственника от ответственности, однако затем женщина позвонила брату и выяснилось, что он не совершал ДТП.

110 тысяч рублей лишился 37-летний мужчина, которому позвонил «сотрудник банка».

Еще два жителя Калининграда стали жертвами обмана при покупке товаров в сети Интернет. 34-летний горожанин нашел объявление о продаже детской кроватки для своего новорожденного ребенка. Связавшись с продавцом, он перечислил ему свыше 30 тысяч рублей, однако товар так и не пришел. Похожая ситуация произошла с 38-летней жениной, которая нашла объявление о продаже щенков породы «Шпиц». Горожанка перевела 18 тысяч рублей злоумышленнику, который после получения денег перестал выходить на связь.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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