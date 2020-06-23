2020-06-23T14:18:37+03:00
Общество

Парк Беккера в Янтарном благоустроят за 27 млн рублей

Также в парке обновят искусственное освещение
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В парке Беккера в Янтарном проведут масштабные работы по благоустройству и искусственному освещению. На эти цели будет потрачено 26,9 млн рублей, сообщается на сайте регионального Конкурсного агентства.

Победителем аукциона стало ООО «Мириам». Компания должна провести работы до 30 сентября.

Площадь парка составляет 13 гектаров. В парке находятся Музей под открытым небом стран Балтийского моря, литературно-янтарная тропа и установлены различные деревянные фигурки: гнома с котомкой янтаря, свинской семейки, кота Базилио и лисы Алисы, влюбленной парочки на скамейке, мотоцикла. В 2007 году парк имени Морица Беккера получил статус объекта культурного наследия местного значения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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