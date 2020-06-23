В Калининграде экс-замначальника Центра ГИМС будут судить за мошенничество

23 Июнь 2020 2020-06-23T15:02:55+03:00

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В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего замначальника Центра ГИМС, которого обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте.

В мае к замначальника обратился мужчина, который попросил помочь ему в сдаче квалификационных экзаменов для получения удостоверения судоводителя.

«Достоверно зная, что для сдачи квалифицированных экзаменов на судоводителя не обязательно наличие свидетельства об окончании курсов судоводителей, фигурант уголовного дела решил путем обмана похитить деньги у обратившегося», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Замначальника попросил за содействие 15 тысяч рублей, которые использовал по своему усмотрению. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU