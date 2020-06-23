Власти установили время открытия магазинов и летних кафе в центре Калининграда во время Парада Победы

23 Июнь 2020 2020-06-23T15:29:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде в среду, 24 июня, пройдет парад Победы. В этот день изменено время открытия объектов торговли и питания в центральной части города, сообщает пресс-служба регионального праивтельства.

Речь идет об объектах торговли и питания, расположенных на Ленинском проспекте (д. 1 – 30), площади Победы, а также Советском проспекте до пересечения с ул. Нарвской (по правой стороне Советского проспекта – до дома 38-а, по левой стороне проспекта – до дома 190-а, включая ул. Георгия Димитрова, д. 1 – 3). Им разрешено работать с 12 часов.

«Всем организациям, которым разрешено открытие, необходимо подготовиться, а после – следовать всем санитарным требованиям», – отметил Антон Алиханов.

ИСТОЧНИК KP.RU