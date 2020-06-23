Сотни посетителей, бесплатный вход: в Музее изобразительных искусств рассказали о первом дне работы

23 Июнь 2020 2020-06-23T15:30:07+03:00

Только сегодня до вечера выставки можно посетить, не покупая билет

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Калининградский Музей изобразительных искусств открылся 23 июня и тут же объявил сегодняшний день Днем широко открытых дверей. Все желающие могут пройти на выставки бесплатно. Музей работает до 19:00

- По состоянию на 14:20 нас посетило уже 223 человека. Это хорошая активность, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе музея.

- День широко открытых дверей – это не просто акция, это наш крик о том, как мы ждали момента открытия, как мы любим и ценим свою аудиторию и как мы рады этой долгожданной встрече, – пояснила директор Калининградского музея изобразительных искусств Галина Заболотская.

Действующие выставки Музея изобразительных искусств:

«Калининград-Кёнигсберг: мост над временем» (постоянная экспозиция о художественной жизни края со времен Восточной Пруссии до современности), «Звуки моды» (наряды звезд отечественной эстрады и оперы из коллекции историка моды Александра Васильева), «Море. Художник. Город» (персональные выставки трех художников – Романаса Борисоваса, Людмилы Богатовой, Виталия Короткова. Произведения, посвященные родному краю, его пейзажам, архитектуре. В экспозиции представлена живопись, графика, скульптура).

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ИСТОЧНИК KP.RU