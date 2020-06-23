2020-06-23T15:40:29+03:00
Общество

В Калининграде с 29 июня открываются спортивные секции

А также группы дополнительного образования
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининградской области с 29 июня в ограниченном режиме открываются спортивные секции и группы дополнительного образования. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«С 29 марта возобновляется деятельность по проведению групповых спортивных занятий в физкультурно-спортивных организациях для детей и взрослых, физкультурно-оздоровительных комплексах, фитнес-центрах, спортивных клубах, секциях (за исключением групповых спортивных тренировок (занятий) в плавательных бассейнах) с численностью групп в закрытых помещениях – не более 10 человек, на открытых площадках – не более 15 человек», - сообщили в пресс-службе правительства.

С этого же времени при наличии возможности разрешается проведение занятий дополнительного образования детей и взрослых в группах не более 12 человек с соблюдением санитарно-противоэпидемических мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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