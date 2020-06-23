В Калининграде в преддверии парада провели дезинфекцию площади Победы

23 Июнь 2020 2020-06-23T16:04:16+03:00

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В Калининграде в преддверии проведения Парада Победы провели дезинфекцию центральной площади города и военной техники, принимающей участие в торжественном прохождении войск. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

«Общая площадь обрабатываемой поверхности составила около 3 тыс. кв. м, включая наземную поверхность, трибуны и другие места массового скопления людей. Также было обработано около 30 единиц военной техники общевойскового объединения», - сообщили в Балтфлоте.

Кроме этого, личный состав , который примет участие в Параде, обеспечен средствами индивидуальной защиты – перчатками, медицинскими масками и антисептиками. При этом, добавили в пресс-службе флота, контакты участников парадных расчетов с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены.

В торжественном прохождении 24 июня примут участие более 500 военнослужащих и около 30 единиц военной техники армейского корпуса Балтийского флота.

ИСТОЧНИК KP.RU