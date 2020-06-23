В Калининграде в четверг не будут работать светофор на ул. Пролетарской
Водителей просят быть особенно внимательными
.Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде в четверг, 25 июня, в течение рабочего дня будет отключен светофор на улице Пролетарской. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
С 9 до 18 часов не будет работать светофор на пешеходном переходе у дома №19 для проведения планового ремонта корпуса и оборудования в РП-1.
Водителей просят быть особенно внимательными в четверг на этом участке дорожной сети.
ИСТОЧНИК KP.RU