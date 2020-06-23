В Калининграде 53 улицы отключат от горячей воды на две недели

23 Июнь 2020 2020-06-23T16:27:11+03:00

При наличии технической возможности сроки выполнения работ будут сокращены

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В Калининграде со среды, 24 июня, на плановый ремонт будет остановлена РТС «Восточная». В течение двух недель горячей воды не будет в домах на 53 улицах, сообщает пресс-служба городской администрации.

До 7 июля воды не будет на следующих улицах: Московский пр., Гвардейский пр., 1812года, Грига, Литовский вал, Фрунзе, 9 апреля, Клиническая, Тюленина, Ярославская, Зарайская, Кирпичная Гражданская, Угловая, Трибуца, Мариупольская, Красноярская, Черепичная, пер.Литовский, Яновская, Томская, Пионерская, Ялтинская, Стекольная, Баграмяна, набережная Петра Великого, Загорская, Бесселя, Больничная, Боткина, Буткова, Галицкого, Космическая, Геологическая, Вагнера, Звёздная, Барнаульская, Ленинский пр.№ 30-32, 65-81; Аксакова, Бежецкая, Белибейская, Краснопрудная, Куприна, Кутаисская, Лесопильная, Свердлова, Тульская, Шуйская 1-я, Шуйская 2-я, Шевченко, Севастьянова, Соммера,24-68; Пролетарская,1-41.

При наличии технической возможности сроки выполнения работ будут сокращены, отметили в пресс-службе городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU