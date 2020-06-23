Участником фестиваля «Калининград Сити Джаз» станет известный пианист Сергей Манукян

23 Июнь 2020 2020-06-23T16:33:07+03:00

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Джазовый певец и пианист Сергей Манукян станет участником XV международного музыкального фестиваля «Калининград Сити Джаз». Как сообщили в оргкомитете, он выступит 29 августа на сцене, расположенной в Кафедральном соборе.

«Сергей Манукян – большой музыкант, который выступал на одной сцене с Куинси Джонсом, Херби Хенкоком, Джорджем Бенсоном и многими другими звездами мирового масштаба. Такое признание он заслужил за счет уникальной исполнительской манеры: его вокальное мастерство в свое время было отмечено званием «Лучший джазовый музыкант» и другими престижными премиями», - отметили в пресс-службе фестиваля.

Грядущее августовское выступление Сергея Манукяна – второе участие артиста в фестивальной программе: впервые он выступил в Калининграде на первом фестивале в 2006 году.

В этом году XV международный музыкальный фестиваль «Калининград Сити Джаз» пройдет 28, 29 и 30 августа на острове Канта, где будут расположены три сцены – главная, новая и соборная (классическая). На главной выступят мейнстрим-артисты, на новой – представители хип-хоп и электронной музыки, на классической в Кафедральном соборе – легенды классического джаза. Еще одна сцена разместится в Новой калининградской синагоге – там выступят израильские музыканты.

ИСТОЧНИК KP.RU