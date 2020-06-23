Калининградские пограничники задержали литовца, незаконно проникшего в регион

23 Июнь 2020 2020-06-23T16:54:43+03:00

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На российской части Куршской косы задержали литовца, который незаконно пересек госграницу. Об этом сообщает пресс-служба регионального пограничного управления.

Инцидент произошел 21 июня. 33-летний житель Клайпеды, несмотря на предупреждающие знаки, незаконно проник на российскую территорию.

В настоящее время устанавливается личность задержанного и обстоятельства пересечения границы.

ИСТОЧНИК KP.RU