Калининградские пограничники задержали литовца, незаконно проникшего в регион
Инцидент произошел на Куршской косе
.Фото: Пограничное управление по Калининградской области
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На российской части Куршской косы задержали литовца, который незаконно пересек госграницу. Об этом сообщает пресс-служба регионального пограничного управления.
Инцидент произошел 21 июня. 33-летний житель Клайпеды, несмотря на предупреждающие знаки, незаконно проник на российскую территорию.
В настоящее время устанавливается личность задержанного и обстоятельства пересечения границы.
ИСТОЧНИК KP.RU