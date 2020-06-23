2020-06-23T17:44:39+03:00
Туризм

В Калининград из Москвы прилетит первый чартер с 163 туристами

Они будут ездить региону с экскурсиями и посещать музеи
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

В Калининград едет большая группа туристов из «большой России». Это будет первый рейс с тех пор, как ввели ограничения на перелеты из-за коронавируса.

- Первый чартерный рейс Москва-Калининград прилетает в 5:55 утра в «Храброво». На борту 163 туриста. Едут отдыхать в отели Калининграда, Светлогорска, Зеленоградска, Куршской косы, Янтарного, - сообщили в пресс-службе регионального министерства по культуре и туризму.

Отмечается, что это рейс туристического оператора «Библиоглобус». Тур состоит из проживания, перелета и трансфера. Экскурсии туристы покупают уже в Калининградской области.

Продолжительность тура – 7 дней. Стоимость – около 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стали известны места размещения фоторадаров в Калининградской области на этой неделе
Житель Правдинска расплачивался в магазинах найденной банковской картой
Калининградские и литовские музеи создадут новый туристический маршрут
В Калининград из Москвы прилетит первый чартер с 163 туристами
Калининградские пограничники задержали литовца, незаконно проникшего в регион
Участником фестиваля «Калининград Сити Джаз» станет известный пианист Сергей Манукян
В Калининграде 53 улицы отключат от горячей воды на две недели
В Калининграде в четверг не будут работать светофор на ул. Пролетарской
В Калининграде в преддверии парада провели дезинфекцию площади Победы
В Калининграде с 29 июня открываются спортивные секции
Сотни посетителей, бесплатный вход: в Музее изобразительных искусств рассказали о первом дне работы
Власти установили время открытия магазинов и летних кафе в центре Калининграда во время Парада Победы
В Калининграде экс-замначальника Центра ГИМС будут судить за мошенничество
Парк Беккера в Янтарном благоустроят за 27 млн рублей
За сутки четверо калининградцев стали жертвами мошенников
Стало известно, почему музей «Фридландские ворота» в Калининграде не открылся для посетителей
В Балтийске спасатели вытащили из воды троих отдыхающих, которых уносило на матрасе
В Калининграде телефонный мошенник похитил у пенсионеров более 200 тысяч рублей
Небо затянет облаками: Синоптики рассказали, помешает ли погода авиапараду в Калининграде
В Калининградской области в ДТП пострадали два человека