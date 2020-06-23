В Калининград из Москвы прилетит первый чартер с 163 туристами
В Калининград едет большая группа туристов из «большой России». Это будет первый рейс с тех пор, как ввели ограничения на перелеты из-за коронавируса.
- Первый чартерный рейс Москва-Калининград прилетает в 5:55 утра в «Храброво». На борту 163 туриста. Едут отдыхать в отели Калининграда, Светлогорска, Зеленоградска, Куршской косы, Янтарного, - сообщили в пресс-службе регионального министерства по культуре и туризму.
Отмечается, что это рейс туристического оператора «Библиоглобус». Тур состоит из проживания, перелета и трансфера. Экскурсии туристы покупают уже в Калининградской области.
Продолжительность тура – 7 дней. Стоимость – около 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU