В Калининград из Москвы прилетит первый чартер с 163 туристами

23 Июнь 2020 2020-06-23T17:44:39+03:00

Они будут ездить региону с экскурсиями и посещать музеи

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В Калининград едет большая группа туристов из «большой России». Это будет первый рейс с тех пор, как ввели ограничения на перелеты из-за коронавируса.

- Первый чартерный рейс Москва-Калининград прилетает в 5:55 утра в «Храброво». На борту 163 туриста. Едут отдыхать в отели Калининграда, Светлогорска, Зеленоградска, Куршской косы, Янтарного, - сообщили в пресс-службе регионального министерства по культуре и туризму.

Отмечается, что это рейс туристического оператора «Библиоглобус». Тур состоит из проживания, перелета и трансфера. Экскурсии туристы покупают уже в Калининградской области.

Продолжительность тура – 7 дней. Стоимость – около 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU