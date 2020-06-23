Калининградские и литовские музеи создадут новый туристический маршрут

23 Июнь 2020 2020-06-23T17:53:25+03:00

Кроме этого, в Доме пастора в поселке Веселовка будет создана экспозиция с современной концепцией

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Калининградские и литовские музеи обновят музейные экспозиции и создадут новый туристический маршрут. Проект будет реализован в рамках программы приграничного сотрудничества между Литвой и Россией.

В частности, планируется разработать и продвигать трансграничныйкультурно-образовательного туристического маршрут на основе местного культурного и исторического наследия от Клайпеды до Веселовки, повышение привлекательности двух музеев (Музея И. Канта и Музея Томаса Манна) для туристов и местного населения

Кроме этого, в Доме пастора в поселке Веселовка будет создана экспозиция с современной концепцией, которая была разработана литовским дизайнером Саулюсом Валиусом.

«Ее основа – актуальность. Было решено «обновить» уникальное пространство с применением таких приемов, как интерактивность, включение посетителя в сценарий повествования и современные технологии», - сообщили в региональном минкульте.

ИСТОЧНИК KP.RU