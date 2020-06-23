Житель Правдинска расплачивался в магазинах найденной банковской картой

23 Июнь 2020 2020-06-23T18:06:31+03:00

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В Правдинске полицейские задержали мужчину, который расплачивался в магазинах найденной банковской картой. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратился местный житель, который стал получать смс-сообщения о списании денег в разных магазинах. До того как он успел заблокировать карту, с нее было списано 5 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что во всех магазинах товары приобретал ранее судимый 45-летний местный житель. Его задержали и доставили в отдел. Подозреваемый дал признательные показания и сообщил, что карту нашел на улице, сообщили в пресс-службе УМВД.

На него завели уголовное дело по статье « Мошенничество с использованием электронных средств платежа».

Полиция напоминает, что использование чужой банковской карты для приобретения товаров влечет за собой уголовную ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU