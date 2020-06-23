Стали известны места размещения фоторадаров в Калининградской области на этой неделе

23 Июнь 2020 2020-06-23T18:11:31+03:00

Изменить размер текста: A A

«Безопасный город» опубликовал места размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации на этой неделе.

С 23 по 29 июня фоторадары будут установлены:

1. На 29 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовской республикой».

2. На 29 километре автодороги «Калининград – Балтийск».

3. На 46 километре автодороги «Калининград – Балтийск».

4. На 32 километре автодороги «Калининград – Балтийск».

5. На 62 километре автодороги «Советск – Гусев».

6. На 2 километре автодороги «Ижевское – Светлый».

7. В пос. Сосновка, автодорога «Приморское полукольцо с подъездом к г. Зеленоградску».

8. На 51 километре автодороги «Гвардейск – Советск – госграница с Литовской республикой».

9. На 23 километре автодороги «Калининград – Крылово через Правдинск».

10. Привокзальная площадь аэропорта «Храброво».

ИСТОЧНИК KP.RU