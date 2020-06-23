СМИ: У судостроительного завода «Янтарь» сменился руководитель

23 Июнь 2020 2020-06-23T20:16:21+03:00

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Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники, бывший генеральный директор «33 судоремонтного завода» Илья Самарин назначен врио руководителя «Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь». На этом посту Самарин сменил Эдуарда Ефимова, руководившего калининградским предприятием последние четыре года.

Как и «Янтарь», расположенный в Балтийске «33 судоремонтный завод» входит в структуру Объединенной строительной корпорации. Отмечается, что Самарину сумел вывести предприятие, занимающееся ремонтом боевых кораблей, из плачевного состояния, в котором оно оказалось в 2011-2013 годах. Коллективу «Янтаря» новый руководитель уже представлен,

Эдуард Ефимов продолжит работу в одной из структур Объединенной строительной корпорации.

ИСТОЧНИК KP.RU