Жителя Калининграда обвиняют в экстремизме и даче взятки полицейскому

23 Июнь 2020 2020-06-23T20:53:09+03:00

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Как сообщает пресс-служба регионального СК, завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя Калининграда. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека по признакам национальности, совершенные публично с угрозой применения насилия) и ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично, в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий, бездействие).

По версии следствия, днем 7 октября 2019 года подозреваемый устроил ссору с одним из посетителей Центрального рынка, публично угрожал ему расправой и унижал по национальному признаку. Кроме того, осенью 2019 года обвиняемого и его жену уличили в незаконной торговле валютой и контрафактными музыкальными колонками.

Как полагает следствие, пытаясь вернуть изъятую валюту и товар, 14 ноября 2019 года обвиняемый передал взятку в размере 30 тыс. рублей оперуполномоченному отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда. Полицейский заранее уведомил коллег, поэтому передача денег проходила под контролем оперативников.

Вину в совершенных преступлениях мужчина признал в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU