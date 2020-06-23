2020-06-23T20:53:09+03:00
Происшествия

Жителя Калининграда обвиняют в экстремизме и даче взятки полицейскому

Уголовное дело передано в суд
Николай Литвинов
Поделиться:
Изменить размер текста:

Как сообщает пресс-служба регионального СК, завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя Калининграда. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека по признакам национальности, совершенные публично с угрозой применения насилия) и ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично, в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий, бездействие).

По версии следствия, днем 7 октября 2019 года подозреваемый устроил ссору с одним из посетителей Центрального рынка, публично угрожал ему расправой и унижал по национальному признаку. Кроме того, осенью 2019 года обвиняемого и его жену уличили в незаконной торговле валютой и контрафактными музыкальными колонками.

Как полагает следствие, пытаясь вернуть изъятую валюту и товар, 14 ноября 2019 года обвиняемый передал взятку в размере 30 тыс. рублей оперуполномоченному отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда. Полицейский заранее уведомил коллег, поэтому передача денег проходила под контролем оперативников.

Вину в совершенных преступлениях мужчина признал в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Проект реконструкции исторического Дома пожарных в Калининграде отправили на экспертизу
Жителя Калининграда обвиняют в экстремизме и даче взятки полицейскому
СМИ: У судостроительного завода «Янтарь» сменился руководитель
Стали известны места размещения фоторадаров в Калининградской области на этой неделе
Житель Правдинска расплачивался в магазинах найденной банковской картой
Калининградские и литовские музеи создадут новый туристический маршрут
В Калининград из Москвы прилетит первый чартер с 163 туристами
Калининградские пограничники задержали литовца, незаконно проникшего в регион
Участником фестиваля «Калининград Сити Джаз» станет известный пианист Сергей Манукян
В Калининграде 53 улицы отключат от горячей воды на две недели
В Калининграде в четверг не будут работать светофор на ул. Пролетарской
В Калининграде в преддверии парада провели дезинфекцию площади Победы
В Калининграде с 29 июня открываются спортивные секции
Сотни посетителей, бесплатный вход: в Музее изобразительных искусств рассказали о первом дне работы
Власти установили время открытия магазинов и летних кафе в центре Калининграда во время Парада Победы
В Калининграде экс-замначальника Центра ГИМС будут судить за мошенничество
Парк Беккера в Янтарном благоустроят за 27 млн рублей
За сутки четверо калининградцев стали жертвами мошенников
Стало известно, почему музей «Фридландские ворота» в Калининграде не открылся для посетителей
В Балтийске спасатели вытащили из воды троих отдыхающих, которых уносило на матрасе
В Калининграде телефонный мошенник похитил у пенсионеров более 200 тысяч рублей
Небо затянет облаками: Синоптики рассказали, помешает ли погода авиапараду в Калининграде
В Калининградской области в ДТП пострадали два человека