2020-06-23T22:15:34+03:00
Общество

Проект реконструкции исторического Дома пожарных в Калининграде отправили на экспертизу

Положительное заключение инвестор ждет в сентябре
Николай Литвинов
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..Фото: Facebook
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О том, что происходит с Домом пожарных, руководитель Корпорации развития Калининградской области Андрей Толмачев рассказал на своей странице в Facebook . По его словам, еще к середине апреля завершились работы по инженерно-геодезическим изысканиям и научно-технические работы по обследованию несущих конструкций здания, обследования фундаментов, грунтов основания, бурение шурфов и т.д. Обследования проводились Калининградским государственным техническим университетом.

- Было выявлено, что объект находится в более сложном состоянии, чем ожидалось, - отметил Толмачев. - После вывоза более 70 контейнеров мусора, были проведены дополнительные работы по обследованию корпуса с литером Б. По факту завершения данных работ были приняты меры по усилению существующих несущих конструкций.

На сегодняшний день завершены подготовительные работы, ведутся работы по усилению конструкций и подключению объекта к инженерным сетям. Проектная документация уже проходит экспертизу - в начале сентября инвестор рассчитывает получить положительное заключение.

Напомним, Дом пожарных расположен на перекрестке Московского проспекта и Литовского вала. Свое название он получил благодаря тому, что там проживало большое количество семей пожарных, служивших в здании Восточной пожарной части Кёнигсберга (сегодня это пожарная часть №1 на улице 1812 года).

ИСТОЧНИК KP.RU

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