В Калининграде отказали в условно-досрочном освобождении чиновнику, осужденному за взятку в 4 млн.

24 Июнь 2020 2020-06-24T00:19:15+03:00

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Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, бывшему первому заместителю руководителя Конкурсного Агентства Калининградской области Валентину Айвазяну отказали в УДО. В апреле Багратионовский районный суд постановил досрочно освободить экс-чиновника, однако областной суд согласился с доводами прокурора, отменил это решение и вернул дело на новое рассмотрение.

Айвазян был осужден в 2014 году за покушение на получение взятки на сумму более 4 млн. рублей за устранение конкурентов строительной компании на одном из аукционов. За это его приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере троекратной суммы взятки - 13 200 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU