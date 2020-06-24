В Калининграде отказали в условно-досрочном освобождении чиновнику, осужденному за взятку в 4 млн.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, бывшему первому заместителю руководителя Конкурсного Агентства Калининградской области Валентину Айвазяну отказали в УДО. В апреле Багратионовский районный суд постановил досрочно освободить экс-чиновника, однако областной суд согласился с доводами прокурора, отменил это решение и вернул дело на новое рассмотрение.
Айвазян был осужден в 2014 году за покушение на получение взятки на сумму более 4 млн. рублей за устранение конкурентов строительной компании на одном из аукционов. За это его приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере троекратной суммы взятки - 13 200 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU