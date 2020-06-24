В Калининградской области - рекордно низкое число заболевших коронавирусом за сутки

24 Июнь 2020 2020-06-24T12:16:43+03:00

В регионе зафиксировано всего восемь новых случаев

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За минувшие сутки в Калининградской области было зарегистрировано всего восемь новых заболевших новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщили в оперативном штабе, среди подтвержденных случаев коронавирусной инфекции у семерых заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 4 из них диагностирована пневмония. У одного пациента болезнь протекает бессимптомно.

При этом за сутки было выписано из больниц 40 пациентов, то есть в 5 раз больше, чем новых заболевших.

- Всего на 24 июня на COVID-19 нарастающим итогом обследовано 82 250 человек, из них выявлено 2356 случаев заражения (1 340 человек выздоровели), умерли 38, остаются под медицинским наблюдением 4 201 человек, в том числе 89 в условиях обсерватора, - добавили в оперативном штабе.

ИСТОЧНИК KP.RU