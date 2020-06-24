2020-06-24T12:16:43+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининградской области - рекордно низкое число заболевших коронавирусом за сутки

В регионе зафиксировано всего восемь новых случаев
Кирилл Алексеев
Поделиться:
..Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

За минувшие сутки в Калининградской области было зарегистрировано всего восемь новых заболевших новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщили в оперативном штабе, среди подтвержденных случаев коронавирусной инфекции у семерых заболевших выявлены при лабораторном обследовании на фоне клинических симптомов, у 4 из них диагностирована пневмония. У одного пациента болезнь протекает бессимптомно.

При этом за сутки было выписано из больниц 40 пациентов, то есть в 5 раз больше, чем новых заболевших.

- Всего на 24 июня на COVID-19 нарастающим итогом обследовано 82 250 человек, из них выявлено 2356 случаев заражения (1 340 человек выздоровели), умерли 38, остаются под медицинским наблюдением 4 201 человек, в том числе 89 в условиях обсерватора, - добавили в оперативном штабе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Холмогоровке здание командного пункта 43-й армии оборудуют под Центр воспитания молодежи
В Зеленоградском районе открыли памятник павшим в боях советским воинам
В Калининграде для фронтовиков из Госпиталя ветеранов организовали трансляцию парада Победы
В Гурьевском районе обнаружили пять бомб времен войны
В Калининградской области на ж/д станциях включат прожекторы в честь 75-летия Победы
В Калининграде изменились адреса избирательных участков для голосования по поправкам в Конституцию
На Первом канале начинают показ сериала «По законам военного времени», снятого в Черняховске
В Калининграде открыли памятник Герою Советского Союза Михаилу Булатову
В Калининград из Москвы прибыл первый чартер с туристами
В Калининградской области - рекордно низкое число заболевших коронавирусом за сутки
В Калининграде отказали в условно-досрочном освобождении чиновнику, осужденному за взятку в 4 млн.
Проект реконструкции исторического Дома пожарных в Калининграде отправили на экспертизу
Жителя Калининграда обвиняют в экстремизме и даче взятки полицейскому
СМИ: У судостроительного завода «Янтарь» сменился руководитель